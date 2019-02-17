В "Уфу" перешел топовый бомбардир чемпионата Словении

"Уфа" объявила о переходе российского игрока Андреса Вомбергара в словенскую "Олимпию". Об этом сообщает RTVSLO.si.

По данным издания, футболист перешел в клуб за 1 миллион евро, а зарплата 24-летнего игрока составит около 300 тысяч евро в год.

Ранее сообщалось, что Вомбергом интересуется "Нант" и "Рапид".

В 34 матчах в составе "Олимпии" Вомбергар отметился 15 мячами.

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