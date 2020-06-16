В уходе Бэйла из "Реала" заинтересован только Зидан

Положение вингера Гарета Бэйла в мадридском "Реале" остаётся неопределённым, сообщает Marca.

По сведениям издания, сам футболист не хочет покидать королевский клуб. Руководство "сливочных" также склоняется к тому, чтобы сохранить в составе звёздного валлийца.

Однако главный тренер "Реала" Зинедин Зидан не нуждается в услугах Бэйла. Источник отмечает, что отношения между ними безнадёжно испорчены.

30-летний игрок перебрался на "Сантьяго Бернабеу" летом 2013 года. С тех пор он забил 105 голов и сделал 68 ассистов в 250 матчах. Его контракт с клубом рассчитан еще на два сезона.

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