В Украине главный тренер команды набросился на арбитра после матча

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В Украине главный тренер команды набросился на арбитра после матчаФото: твиттер UA-Футбол

Игра 1/32 финала Кубка Украины "Олимпия" - "Волчанск" (0:1) завершилась нападением на главного арбитра встречи.

Главный тренер "Олимпии" Александр Кулик после поражения своей команды набросился с кулаками на судью матча Ростислава Дубину. Недовольны судейством были и игроки команды.

Отметим, что "Волчанск" забил единственный гол с пенальти на 80-й минуте.

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