В Украине главный тренер команды набросился на арбитра после матча
Фото: твиттер UA-Футбол
Игра 1/32 финала Кубка Украины "Олимпия" - "Волчанск" (0:1) завершилась нападением на главного арбитра встречи.
Главный тренер "Олимпии" Александр Кулик после поражения своей команды набросился с кулаками на судью матча Ростислава Дубину. Недовольны судейством были и игроки команды.
Пекельний Кубок України. Головний тренер Олімпії Савинці Олександр Кулик після матчу побіг з кулаками на арбітра зустрічі! pic.twitter.com/uGE4H8N1me— UA-Футбол (@ua_football) August 18, 2021
Отметим, что "Волчанск" забил единственный гол с пенальти на 80-й минуте.
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