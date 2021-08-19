В Украине главный тренер команды набросился на арбитра после матча

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Игра 1/32 финала Кубка Украины "Олимпия" - "Волчанск" (0:1) завершилась нападением на главного арбитра встречи.

Главный тренер "Олимпии" Александр Кулик после поражения своей команды набросился с кулаками на судью матча Ростислава Дубину. Недовольны судейством были и игроки команды.

Пекельний Кубок України. Головний тренер Олімпії Савинці Олександр Кулик після матчу побіг з кулаками на арбітра зустрічі! pic.twitter.com/uGE4H8N1me — UA-Футбол (@ua_football) August 18, 2021

Отметим, что "Волчанск" забил единственный гол с пенальти на 80-й минуте.

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