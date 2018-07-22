В Украине матчем "Заря" - "Мариуполь" стартовал новый сезон в УПЛ

В Украине матчем между луганской "Зарей" и "Мариуполем" стартовал новый сезон в местной Премьер-Лиге.

"Заря" - "Мариуполь" - 2:1

Голы: Чурко, 9 - 0:1 (пенальти), Гордиенко, 50 - 1:1, Караваев, 85 - 2:1.

Напомним, вчера "Динамо" стало обладателем Суперкубка Украины. | soccernews.ru