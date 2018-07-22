В Украине матчем "Заря" - "Мариуполь" стартовал новый сезон в УПЛ
В Украине матчем между луганской "Зарей" и "Мариуполем" стартовал новый сезон в местной Премьер-Лиге.
"Заря" - "Мариуполь" - 2:1
Голы: Чурко, 9 - 0:1 (пенальти), Гордиенко, 50 - 1:1, Караваев, 85 - 2:1.
Напомним, вчера "Динамо" стало обладателем Суперкубка Украины. | soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|32
|75
|2
|Динамо Киев
|32
|73
|3
|Ворскла
|32
|49
|4
|Заря Луганск
|32
|43
|5
|Мариуполь
|32
|39
|6
|Верес Ровно
|32
|35