В Украине матчем "Заря" - "Мариуполь" стартовал новый сезон в УПЛ

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В Украине матчем "Заря" - "Мариуполь" стартовал новый сезон в УПЛВ Украине матчем между луганской "Зарей" и "Мариуполем" стартовал новый сезон в местной Премьер-Лиге.

"Заря" - "Мариуполь" - 2:1

Голы: Чурко, 9 - 0:1 (пенальти), Гордиенко, 50 - 1:1, Караваев, 85 - 2:1.

Напомним, вчера "Динамо" стало обладателем Суперкубка Украины. | soccernews.ru

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1 Шахтер Донецк 32 75
2 Динамо Киев 32 73
3 Ворскла 32 49
4 Заря Луганск 32 43
5 Мариуполь 32 39
6 Верес Ровно 32 35
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