В Украине началась массовая облава на организаторов договорных матчей

В украинском футболе разгорелся громкий скандал из-за договорных матчей.

Как сообщают местные СМИ, во вторник утром правоохранительные органы провели более 50 обысков в разных регионах страны.

В организации "договорняков" подозреваются не только футболисты и тренеры, но и президенты клубов, а также судьи. Имена задержанных в интересах следствия пока не разглашаются.

Федерация Футбола Украины пока не комментирует происходящее.

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