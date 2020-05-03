В Украине наказали футболиста, который сфотографировался с изображением Ленина

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В Украине наказали футболиста, который сфотографировался с изображением Ленина

Львовские "Карпаты" осудили поведение футболиста Алексея Хахлева, который поздравил с бабушку с днем рождения, опубликовав совместную фотографию с ней и изображением Владимира Ленина. 

"Футбольный клуб "Карпаты" считает недопустимым размещение любых фотографий, где игроки клуба позируют на фоне чужеродной символики. Алексей Хахлев, который позволил себе недостойный поступок, был предупрежден и проинформирован о более серьезные санкции в случае повторения подобного. Футболист - публичное лицо, не имеет права даже в социальных сетях наносить ущерб репутации клуба. Кроме того, с игроками команд всех возрастов клуба будет проведены беседы о недопустимости подобных поступков", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте клуба.

Причиной наказания является запрет в Украину на коммунистическую символику.

21-летний Хахлев принес извинения, а также написал в сториз своего Instagram, что Крым является украинской территорией, а Россия - агрессором на востоке Украины.

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