В Украине определили лучшего игрока 2017-го года
В украинской Премьер-Лиге определили лучшего игрока 2017-го года, информирует SportArena.
Так, в голосовании среди капитанов команд УПЛ первое место занял полузащитник донецкого "Шахтера" Марлос, набравший 23 очка. Всего на 6 пунктов меньше набрал бывший вингер киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко, летом перебравшийся в дортмундскую "Боруссию". Третья позиция досталась еще одному представителю "горняков" - голкиперу Андрею Пятову (7 очков).
Напомним, отец хавбека детской команды ПСЖ хочет, чтобы его сын выступал за Украину, а не за Россию. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|19
|42
|2
|Динамо Киев
|18
|39
|3
|Ворскла
|19
|31
|4
|Заря Луганск
|19
|27
|5
|Верес Ровно
|19
|26
|6
|Олимпик Донецк
|18
|25
|7
|Мариуполь
|18
|23
|8
|Александрия
|19
|19
|9
|Звезда Кропивницкий
|19
|18
|10
|Черноморец Одесса
|19
|17
|11
|Карпаты Львов
|18
|15
|12
|Сталь Каменское
|19
|12