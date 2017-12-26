В Украине определили лучшего игрока 2017-го года

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В Украине определили лучшего игрока 2017-го годаВ украинской Премьер-Лиге определили лучшего игрока 2017-го года, информирует SportArena.

Так, в голосовании среди капитанов команд УПЛ первое место занял полузащитник донецкого "Шахтера" Марлос, набравший 23 очка. Всего на 6 пунктов меньше набрал бывший вингер киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко, летом перебравшийся в дортмундскую "Боруссию". Третья позиция досталась еще одному представителю "горняков" - голкиперу Андрею Пятову (7 очков).

Напомним, отец хавбека детской команды ПСЖ хочет, чтобы его сын выступал за Украину, а не за Россию. | soccernews.ru

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