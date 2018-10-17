В Украине прокомментировали возможное пересечение со сборной России в Лиге Наций
Генеральный секретарь Федерации футбола Украины Юрий Записоцкий поговорил о возможном матче со сборной России в рамках Лиги Наций.
"По этому поводу уже несколько лет действует специальное решение УЕФА - максимально разводить на всех этапах соревнований как клубы, так и сборные Украины и России. Это же решение действует и здесь, поэтому в случае попадания в плей-офф своей лиги мы с Россией будем разведены в полуфиналах и встретимся только в финале. Это нормальная практика, которую мы абсолютно поддерживаем. Если же судьба сведет нас в финале плей-офф, что же - окей, сыграем в финале.
В случае финального матча УЕФА, возможно, предложит вариант нейтрального поля. Но пока это все довольно условно. Сейчас лично у меня нет уверенности даже в том, что наши потенциальные оппоненты в данном вопросе дойдут до финала плей-офф" - приводят слова генсека ФФУ украинские СМИ.
Напомним, что сборная Украины уже обеспечила себе место в высшем дивизионе Лиги Наций.
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