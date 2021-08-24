В Украине серьезно пострадал футбольный топ-руководитель
Фото: сайт УАФ/Автор неизвестен
Глава комитета арбитров Украинской ассоциации футбола Лучано Лучи попал в ДТП в Киеве, сообщает "Центр новостей".
По сведениям источника, 72-летний Лучи был доставлен в больницу и прооперирован. Сейчас его жизни ничего не угрожает. Есть информацию о том, что в автомобиле вместе с итальянцем был депутат Александр Трухин. Больше всего пострадал водитель автомобиля, у которого возникло прединфарктное состояние.
Лучи после операции проведали президент УАФ Андрей Павелко и первый вице-президент УАФ Вадим Костюченко.
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