В Украине серьезно пострадал футбольный топ-руководитель

Фото: сайт УАФ/Автор неизвестен

Глава комитета арбитров Украинской ассоциации футбола Лучано Лучи попал в ДТП в Киеве, сообщает "Центр новостей".

По сведениям источника, 72-летний Лучи был доставлен в больницу и прооперирован. Сейчас его жизни ничего не угрожает. Есть информацию о том, что в автомобиле вместе с итальянцем был депутат Александр Трухин. Больше всего пострадал водитель автомобиля, у которого возникло прединфарктное состояние.

Лучи после операции проведали президент УАФ Андрей Павелко и первый вице-президент УАФ Вадим Костюченко.

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