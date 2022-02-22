В Украине сожгли автомобиль директора футбольного клуба
Фото инстаграм "Перемоги"
Директор и вице-президент украинского клуба "Перемога" Элакис Сагиров пострадал от неизвестных преступников.
В ночь на понедельник, 21 февраля, в Днепре злоумышленники сожгли автомобиль менеджера.
Полиция занимается поиском лиц, совершивших преступление. По факту произошедшего открыто уголовное дело.
"Перемога" выступает во второй лиге Украины.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13