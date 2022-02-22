В Украине сожгли автомобиль директора футбольного клуба

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В Украине сожгли автомобиль директора футбольного клуба

Фото инстаграм "Перемоги"

Директор и вице-президент украинского клуба "Перемога" Элакис Сагиров пострадал от неизвестных преступников.

В ночь на понедельник, 21 февраля, в Днепре злоумышленники сожгли автомобиль менеджера.

Полиция занимается поиском лиц, совершивших преступление. По факту произошедшего открыто уголовное дело.

"Перемога" выступает во второй лиге Украины.

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