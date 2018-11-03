В украинском Класико "Шахтёр" дожал киевское "Динамо" (видео)

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В украинском Класико "Шахтёр" дожал киевское "Динамо" (видео)

В рамках 14-го тура чемпионата Украины "Шахтёр" взял верх над киевским "Динамо". "Горняки" одержали волевую победу благодаря голам Жуниора Мораеса и Виктора Коваленко, в составе столичной команды отличился Николай Шапаренко.

"Шахтёр" - "Динамо Киев" - 2:1

Голы: Шапаренко, 44 - 0:1, Мораес, 54 - 1:1, Коваленко, 90+4 - 2:1.

"Шахтёр": Пятов, Бутко, Кривцов, Ракицкий (Матвиенко, 59), Исмаили, Майкон, Степаненко, Болбат, Патрик (Коваленко, 78), Дентиньо (Тайсон, 46), Мораес.

"Динамо Киев": Бойко, Кендзера, Бурда, Пиварич, Миколенко, Буяльский (Гармаш, 84), Шепелев (Че Че, 79), Цыганков, Шапаренко (Морозюк, 90), Сидклей, Вербич.

Удаление: Кендзера (90).

Не пропустите: "Шахтер" встретится с киевским "Динамо" в четвертьфинале Кубка Украины. | http://soccernews.ru

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5 Мариуполь 14 20
6 Львов 13 17
7 Десна Чернигов 13 16
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