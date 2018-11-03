В украинском Класико "Шахтёр" дожал киевское "Динамо" (видео)
В рамках 14-го тура чемпионата Украины "Шахтёр" взял верх над киевским "Динамо". "Горняки" одержали волевую победу благодаря голам Жуниора Мораеса и Виктора Коваленко, в составе столичной команды отличился Николай Шапаренко.
"Шахтёр" - "Динамо Киев" - 2:1
Голы: Шапаренко, 44 - 0:1, Мораес, 54 - 1:1, Коваленко, 90+4 - 2:1.
"Шахтёр": Пятов, Бутко, Кривцов, Ракицкий (Матвиенко, 59), Исмаили, Майкон, Степаненко, Болбат, Патрик (Коваленко, 78), Дентиньо (Тайсон, 46), Мораес.
"Динамо Киев": Бойко, Кендзера, Бурда, Пиварич, Миколенко, Буяльский (Гармаш, 84), Шепелев (Че Че, 79), Цыганков, Шапаренко (Морозюк, 90), Сидклей, Вербич.
Удаление: Кендзера (90).
Не пропустите: "Шахтер" встретится с киевским "Динамо" в четвертьфинале Кубка Украины. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|13
|34
|2
|Динамо Киев
|13
|29
|3
|Александрия
|13
|26
|4
|Ворскла
|13
|21
|5
|Мариуполь
|14
|20
|6
|Львов
|13
|17
|7
|Десна Чернигов
|13
|16
|8
|Заря Луганск
|13
|15
|9
|Олимпик Донецк
|13
|15
|10
|Карпаты Львов
|13
|13
|11
|Черноморец Одесса
|13
|9
|12
|Арсенал Киев
|14
|7