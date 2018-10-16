В украинском клубе устроили проверку для игроков на детекторе лжи
Футбольный клуб "Львов" проверил футболистов команды на детекторе лжи, сообщает FootballHub.
По данным источника, руководство клуба посчитали, что игроки, возможно, специально проиграли "Десне" (1:3) в матче 11-го тура чемпионата Украины. О результатах проверки информации пока нет, клуб ведёт внутреннее расследование.
До этой встречи "Львов" не проигрывал на протяжении пяти матчей подряд. После 11 туров клуб занимает девятое место в Премьер-лиге.
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