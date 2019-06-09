В украинскую Премьер-лигу вышел клуб из села с населением в 1600 человек

В ответном стыковом матче за место в украинской Премьер-лиге ковалевский "Колос" сенсационно обыграл одесский "Черноморец" и завоевал место в элитном дивизионе.

В ходе матча произошел громкий скандал. Арбитр назначил три пенальти в ворота "Черноморца". После третьего из них фанаты одесского клуба принялись бросать петарды на поле. В итоге судья увел команды с поля, но вскоре вернул их и матч был доигран.

Клуб "Колос" представляет село Ковалевка киевской области. Населения села - 1600 человек.

"Колос" - "Черноморец" - 2:0 - первый матч - 0:0

Голы: Гавриш (57, 63, оба с пенальти)

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