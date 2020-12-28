В УПЛ назвали лучшего тренера Украины в 2020 году
Виктор Скрипник, наставник луганской "Зари" стал лучшим тренером 2020 года в Украинской Премьер-Лиге, сообщает sport24.ru
Решение было приняло Всеукраинским Объединение Тренеров.
Соперниками специалиста были Александр Рябоконь из черниговской "Десны", Мирча Луческу из "Динамо" Киев, Луиш Каштру из донецкого "Шахтера" и Юрий Максимов из полтавской "Ворсклы".
Скрипник стал главным тренером луганчан летом 2019 года. Перед этим он работал в "Вердере" и "Риге".
Напомним, в прошлом сезоне "Заря" завоевала бронзовые медали чемпионата Украины и попала в групповой раунд Лиги Европы.
Читать также: Иско попросил "Реал" о трансфере | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Главные новости дня: 27 декабря
-
В УПЛ назвали лучшего тренера Украины в 2020 году
-
Осечка "Ливерпуля", победа "Арсенала" в дерби: все результаты 15 тура АПЛ
-
"Вулверхэмптон" и "Тоттенхэм" поделили очки
-
Флик назван человеком года по версии Kicker
-
Ибрагимович собрал команду мечты
-
Нойер считает, что "Бавария" может выиграть клубный чемпионат мира
-
1
Появилась реакция Роналду на награду лучшему футболисту века
-
Клопп прокомментировал ничью с "Вест Бромвичем"
-
Анчелотти назвал цель "Эвертона" на сезон
-
Мане догнал Суареса в списке бомбардиров "Ливерпуля"
-
"Наполи" заинтересовался двумя защитниками
-
1
"Ливерпуль" упустил победу в матче с "Вест Бромвичем"
-
Иско попросил "Реал" о трансфере
-
Семин назвал лучшего защитника РПЛ в 2020 году
-
1
Жорже Мендеш получил награду лучшему агенту XXI века по версии Globe Soccer Awards.
-
"Бавария" - лучший клуб в 2020 году по версии Globe Soccer Awards
-
4
Роналду - Лучший игрок XXI века
-
Стал известен лучший игрок 2020 года от Globe Soccer Awards
-
"Вест Хэм" и "Брайтон" разошлись миром
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13