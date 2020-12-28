В УПЛ назвали лучшего тренера Украины в 2020 году

Виктор Скрипник, наставник луганской "Зари" стал лучшим тренером 2020 года в Украинской Премьер-Лиге, сообщает sport24.ru



Решение было приняло Всеукраинским Объединение Тренеров.

Соперниками специалиста были Александр Рябоконь из черниговской "Десны", Мирча Луческу из "Динамо" Киев, Луиш Каштру из донецкого "Шахтера" и Юрий Максимов из полтавской "Ворсклы".



Скрипник стал главным тренером луганчан летом 2019 года. Перед этим он работал в "Вердере" и "Риге".



Напомним, в прошлом сезоне "Заря" завоевала бронзовые медали чемпионата Украины и попала в групповой раунд Лиги Европы.