В "Урале" отреагировали на новость о смене главного тренера

Фото твиттер "Урала"

Пресс-служба "Урала" опровергла информацию Sport24 о возможном увольнении наставника команды Игоря Шалимова.

"Наш клуб официально опровергает данную информацию, считает её провокацией! Игорь Михайлович находится в Екатеринбурге, где провёл очередную тренировку в преддверии матча 17-го тура РПЛ против "Локомотива". Мы очень огорчены непрофессиональными действиями журналистов, которые сообщают болельщикам недостоверную информацию. "Урал" постарается разобраться в ситуации", - говорится в заявлении клуба.

Шалимов возглавил "Урал" 10 августа, заключив контракт до 2023 года.

Команда из Екатеринбурга набрала 13 очков в 16 турах и идёт на последнем месте в таблице РПЛ.

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