В "Урале" прокомментировали информацию о больших финансовых проблемах клуба

Президент "Урала" Григорий Иванов опроверг информацию о том, что екатеринбургский клуб испытывает серьезные финансовые сложности.

"Это все неправда! Не понимаю, откуда берутся такие слухи. Ну, пишут и пишут. Мы все свои обязательства выполняем и выполним", - приводит слова Иванова Sport24.

Ранее сообщалось, что бюджет Свердловской области выделил клубу только 10 миллионов рублей вместо запланированных 140 миллионов. В связи с этим клуб может пойти на сокращение зарплат футболистам.

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