В "Урале" прокомментировали информацию о больших финансовых проблемах клуба

Теги урал

В "Урале" прокомментировали информацию о больших финансовых проблемах клуба

Президент "Урала" Григорий Иванов опроверг информацию о том, что екатеринбургский клуб испытывает серьезные финансовые сложности.

"Это все неправда! Не понимаю, откуда берутся такие слухи. Ну, пишут и пишут. Мы все свои обязательства выполняем и выполним", - приводит слова Иванова Sport24.

Ранее сообщалось, что бюджет Свердловской области выделил клубу только 10 миллионов рублей вместо запланированных 140 миллионов. В связи с этим клуб может пойти на сокращение зарплат футболистам.

Не пропустите: Россия сняла ограничения на возвращение иностранных спортсменов и тренеров. | http://soccernews.ru

 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Россия сняла ограничения на возвращение иностранных спортсменов и тренеров

Россия сняла ограничения на возвращение иностранных спортсменов и тренеров

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов