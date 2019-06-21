В "Урале" сообщили о выкупе трансфера форварда "Зенита"



Президент "Урала" Григорий Иванов сообщил, что клуб из Екатеринбурга выкупил трансфер нападающего "Зенита" Андрея Панюкова.

"Мы выкупили Панюкова у "Зенита", это правда. По срокам контракта и остальным деталям не хочу говорить", - приводят слова Иванова российские СМИ.

В минувшем сезоне 24-летний Панюков играл за "Урал" на правах аренды. На счету форварда шесть голов в 21 матчей чемпионата России. Ранее он выступал за "Динамо", "Химки", "Спартак-Нальчик", "Балтику", "Атлантас", "Аяччо" и "Брагу". Сыграл 17 матчей за молодежную сборную России и забил восемь голов.

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