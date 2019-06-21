В "Урале" сообщили о выкупе трансфера форварда "Зенита"
Президент "Урала" Григорий Иванов сообщил, что клуб из Екатеринбурга выкупил трансфер нападающего "Зенита" Андрея Панюкова.
"Мы выкупили Панюкова у "Зенита", это правда. По срокам контракта и остальным деталям не хочу говорить", - приводят слова Иванова российские СМИ.
В минувшем сезоне 24-летний Панюков играл за "Урал" на правах аренды. На счету форварда шесть голов в 21 матчей чемпионата России. Ранее он выступал за "Динамо", "Химки", "Спартак-Нальчик", "Балтику", "Атлантас", "Аяччо" и "Брагу". Сыграл 17 матчей за молодежную сборную России и забил восемь голов.
Не пропустите: СМИ: Гильерме согласился перейти в "Спартак" и хочет разорвать контракт с "Локомотивом". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Врач "Зенита" рассказал об уникальной травме Жиркова
-
Погба сообщил Сарри о желании перейти в "Ювентус"
-
"Милан" отказал "Барселоне" в трансфере Романьоли
-
Фанаты "Баварии" назвали лучшего игрока сезона
-
Понсе прокомментировал свой переход в "Спартак"
-
В "Урале" сообщили о выкупе трансфера форварда "Зенита"
-
Дзюба: "Россия обыграет шотландцев на глазах Маррея"
-
ЦСКА близок к трансферу хорватского защитника
-
Срна объявил о завершении карьеры
-
Бекао подписался на "Спартак" в Instagram
-
СМИ: Гильерме согласился перейти в "Спартак" и хочет разорвать контракт с "Локомотивом"
-
Фанаты "Уфы" выбрали лучшего игрока прошлого сезона
-
"Спартак" продолжает переговоры по трансферу Мирзова
-
8
"Атлетико" объявил о переходе хавбека "Реала" Льоренте
-
Стала известна сумма трансфера Понсе в "Спартак"
-
Лучшие голы в карьере Торреса, который завершил карьеру
-
"Милан" и "Интер" договорились о строительстве нового клубного стадиона
-
"Спартак" опубликовал подборку голов своего нового форварда
-
"Спартак" объявил о переходе Понсе
-
1
"Бенфика" отказала "Реалу" в трансфере Фелиша за 130 миллионов евро
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16