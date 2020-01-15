В "Урале" высказались о будущем Погребняка

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В "Урале" высказались о будущем Погребняка
Президент екатеринбургского "Урала" Григорий Иванов заявил, что клуб намерен обсудить будущее нападающего команды Павла Погребняка после завершения сезона. 

"С Павлом Погребняком будем думать после окончания сезона", - цитирует Иванова ТАСС.

На данный момент клуб не обсуждал с футболистом возможность продления контракта, который истекает летом 2020 года.

В нынешнем сезоне 36-летний Погребняк провел за "Урал" 12 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола.

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