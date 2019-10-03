В "Урале" высказались о возможном уходе Парфенова в "Спартак"

Теги спартак москвауралдмитрий парфенов

В "Урале" высказались о возможном уходе Парфенова в "Спартак"
Президент "Урала" Григорий Иванов заявил, что клуб не получал предложения от "Спартака" по поводу главного тренера Дмитрия Парфенова.

"Никто к нам не обращался. Ни до, ни после отставки Кононова. Говорю об этом с уверенностью. Если бы кто-то вступил в переговоры с Парфеновым напрямую, он бы меня сразу проинформировал бы. Секретов между нами нет.

Обсуждал ли с Парфеновым тему "Спартака"? А смысл? У него действующий контракт с "Уралом". Если поступит конкретное предложение, тогда можно будет что-то обсуждать. Пока же мы имеем дело только со слухами…", - приводят слова Иванова российские СМИ.

45-летний Парфенов в бытность футболистом выступал за "Спартак" с 1998 по 2005 годы. В "Урале" он работает с 2018 года. В данный момент екатеринбургский клуб занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

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