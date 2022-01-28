В Уругвае футболиста арестовали с пистолетом и наркотиками
Фото инстаграм Николаса Скиаппакассе
Уругвайская полиция задержала и отправила под арест нападающего "Пеньяроля" Николаса Скиаппакассе.
По информации Marca, 23-летний футболист обвиняется в незаконном хранении оружия.
Сообщается, что при задержании в автомобиле форварда обнаружили пистолет, восемь патронов и наркотики.
Скиаппакассе выступает за "Пеньяроль" на правах аренды, а его трансфер принадлежит "Сассуоло".
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