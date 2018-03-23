В услугах Аллегри заинтересованы пять европейских топ-клубов

В услугах главного тренера туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри заинтересованы сразу пять европейских топ-клубов.

Так, по сведениям Daily Star, если ближайшим летом "старая сеньора" и ее наставник решат прекратить свое сотрудничество, то сделать предложение 50-летнему специалисту могут лондонские "Челси" и "Асенал", "Манчестер Юнайтед", ПСЖ и мадридский "Реал".

Напомним, "Ювентус" проведет товарищеский матч с командой всех звезд МЛС. | soccernews.ru