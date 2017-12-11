В услугах Анчелотти заинтересованы три топ-клуба АПЛ

В услугах известного итальянского тренера Карло Анчелотти, последним клубом которого была мюнхенская "Бавария", заинтересованы сразу три гранда из английской Премьер-Лиги.

Как информирует Daily Express, 58-летнего специалиста в сфере своих интересов держат лондонские "Арсенал", "Тоттенхэм" и "Челси". Однако все они рассматривают вариант с приглашением итальянца не в краткосрочной перспективе.