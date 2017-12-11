В услугах Анчелотти заинтересованы три топ-клуба АПЛ

Теги арсенал лондонтоттенхэмчелсикарло анчелотти

В услугах Анчелотти заинтересованы три топ-клуба АПЛВ услугах известного итальянского тренера Карло Анчелотти, последним клубом которого была мюнхенская "Бавария", заинтересованы сразу три гранда из английской Премьер-Лиги.

Как информирует Daily Express, 58-летнего специалиста в сфере своих интересов держат лондонские "Арсенал", "Тоттенхэм" и "Челси". Однако все они рассматривают вариант с приглашением итальянца не в краткосрочной перспективе.

Напомним, вчера "Арсенал" не смог обыграть "Саутгемптон". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Итоги 15 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Итоги 15 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 16 46
2 Манчестер Юнайтед 16 35
3 Челси 16 32
4 Ливерпуль 16 30
5 Арсенал Лондон 16 29
6 Тоттенхэм 16 28
7 Бернли 16 28
8 Лестер Сити 16 23
9 Уотфорд 16 22
10 Эвертон 16 19
11 Саутгемптон 16 18
12 Хаддерсфилд Таун 16 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 16 17
14 Борнмут 16 16
15 Сток Сити 16 16
16 Ньюкасл Юнайтед 16 15
17 Вест Бромвич Альбион 16 13
18 Вест Хэм Юнайтед 16 13
19 Суонси Сити 16 12
20 Кристал Пэлас 16 11
Полная таблица

топ-5 тегов