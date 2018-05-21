В услугах Божовича заинтересованы два российских гранда

В услугах черногорского специалиста Миодрага Божовича заинтересованы два российских гранда, информирует Спорт уик-энд.

Так, по сведениям источника, кандидатуру 49-летнего наставника в качестве своего нового главного тренера рассматривают питерский "Зенит" и московский "Спартак".

В завершившемся сезоне Божович работал в тульском "Арсенале", который занял итоговое седьмое место в турнирной таблице РФПЛ.

Напомним, "Зенит" сделал Сарри конкретное предложение. | soccernews.ru