В услугах Давида Луиза заинтересованы шесть клубов

В услугах защитника лондонского "Челси" Давида Луиза заинтересованы сразу шесть клубов, информирует TransferMarketWeb.

По сведениям источника, на 30-летнего бека, которого "аристократы" намерены выставить на трансфер, претендуют мадридский "Реал", туринский "Ювентус", "Ньюкасл", лондонский "Арсенал", мюнхенская "Бавария" и каталонская "Барселона".

Напомним, "Челси" узнал соперника по полуфиналу кубка лиги. | soccernews.ru