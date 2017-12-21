В услугах Давида Луиза заинтересованы шесть клубов

Теги челсидавид луиз

В услугах Давида Луиза заинтересованы шесть клубовВ услугах защитника лондонского "Челси" Давида Луиза заинтересованы сразу шесть клубов, информирует TransferMarketWeb.

По сведениям источника, на 30-летнего бека, которого "аристократы" намерены выставить на трансфер, претендуют мадридский "Реал", туринский "Ювентус", "Ньюкасл", лондонский "Арсенал", мюнхенская "Бавария" и каталонская "Барселона".

Напомним, "Челси" узнал соперника по полуфиналу кубка лиги. | soccernews.ru

комментарии
вася

а что делают тут ньюкасл?

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