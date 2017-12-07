В услугах Луиса Энрике заинтересован европейский топ-клуб

Известный испанский тренер Луис Энрике, последним клубом которого была каталонская "Барселона", может возглавить французский ПСЖ.

Как информирует L'Equipe, руководство рассматривает кандидатуру 47-летнего специалиста в качестве приоритетной для замены своего наставника Унаи Эмери, с которым клуб планирует расстаться по окончанию текущего сезона.

Напомним, в сферу интересов ПСЖ входит сразу семь тренеров. | soccernews.ru