В услугах Махреза заинтересован английский гранд

Теги рияд махрезманчестер ситилестер сити

В услугах Махреза заинтересован английский гранд"Манчестер Сити" интересуется вингером "Лестера" Риядом Махрезом, информирует The Guardian.

По сведениям издания, "горожане" рассматривают вариант с приобретением 26-летнего алжирца уже в зимнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Махрез забил 3 мяча и сделал 5 результативных передач в 13 матчах за "Лестер".

Напомним, "Манчестер Сити" нацелился на ван Анхолта. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Итоги 12 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Итоги 12 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 12 34
2 Манчестер Юнайтед 12 26
3 Челси 12 25
4 Тоттенхэм 12 23
5 Ливерпуль 12 22
6 Арсенал Лондон 12 22
7 Бернли 12 22
8 Уотфорд 12 18
9 Брайтон & Хоув Альбион 11 15
10 Хаддерсфилд Таун 12 15
11 Ньюкасл Юнайтед 12 14
12 Лестер Сити 12 13
13 Борнмут 12 13
14 Саутгемптон 12 13
15 Сток Сити 11 12
16 Эвертон 12 12
17 Вест Бромвич Альбион 12 10
18 Вест Хэм Юнайтед 12 9
19 Суонси Сити 12 8
20 Кристал Пэлас 12 5
Полная таблица

топ-5 тегов