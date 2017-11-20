В услугах Махреза заинтересован английский гранд

"Манчестер Сити" интересуется вингером "Лестера" Риядом Махрезом, информирует The Guardian.

По сведениям издания, "горожане" рассматривают вариант с приобретением 26-летнего алжирца уже в зимнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Махрез забил 3 мяча и сделал 5 результативных передач в 13 матчах за "Лестер".

Напомним, "Манчестер Сити" нацелился на ван Анхолта. | soccernews.ru