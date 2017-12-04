В услугах Слуцкого заинтересован один из лидеров РФПЛ

Теги краснодарлеонид слуцкий

В услугах Слуцкого заинтересован один из лидеров РФПЛВ услугах известного тренера Леонида Слуцкого, который только вчера был уволен из английского "Халл Сити", заинтересован один из лидеров РФПЛ.

Как информирует ФАН, 46-летний специалист может возглавить "Краснодар", который готов предложить ему контракт сроком на 2,5 года. При этом перед тренером будет поставлена задача вывести команду в тройку лучших в стране. Сам же тренер намерен трудоустроиться в Англии.

Отметим, что после 19 туров в турнирной таблице Премьер-Лиги "Краснодар" занимает 5 место, отставая от лидирующего "Локомотива" на 9 очков.

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Алексей

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