В услугах Венгера заинтересован немецкий клуб
Наставник "Арсенала" Арсен Венгер может продолжить карьеру в Германии.
Как сообщает The Guardian, в услугах французского специалиста заинтересована дортмундская "Боруссия".
Напомним, что за досрочный разрыв контракта "Арсенал" выплатит Венгеру 12,5 миллиона евро.
Читайте также: СМИ узнали о четырёх вариантах продолжения карьеры Венгера. | http://soccernews.ru
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|Команда
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|О
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|Бавария Мюнхен
|31
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|31
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|54
|4
|Байер Леверкузен
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|5
|Хоффенхайм
|31
|49
|6
|РБ Лейпциг
|31
|47
|7
|Айнтрахт Франкфурт
|31
|46
|8
|Боруссия Менхенгладбах
|31
|43
|9
|Герта
|31
|42
|10
|Штутгарт
|31
|42
|11
|Аугсбург
|31
|40
|12
|Вердер Бремен
|31
|37
|13
|Ганновер 96
|31
|36
|14
|Вольфсбург
|31
|30
|15
|Майнц 05
|31
|30
|16
|Фрайбург
|31
|30
|17
|Гамбург
|31
|25
|18
|Кельн
|31
|22