В услугах Венгера заинтересован немецкий клуб

Теги арсен венгерборуссия дортмунд

В услугах Венгера заинтересован немецкий клуб

Наставник "Арсенала" Арсен Венгер может продолжить карьеру в Германии.

Как сообщает The Guardian, в услугах французского специалиста заинтересована дортмундская "Боруссия".

Напомним, что за досрочный разрыв контракта "Арсенал" выплатит Венгеру 12,5 миллиона евро.

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