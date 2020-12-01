В Узбкистане после матча произошла массовая драка

В Узбекистане после матча "Нефтчи" Фергана" - "Туран" Яйпан произошла массовая драка.



После того, как хозяева проиграли со счетом 1:0, игроки напали на судью. На видео попал момент, как футболист бьет арбитра ногой. К драки присоединились также болельщики "Нефтчи".



Детали и причины драки пока не сообщаются.

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