В ВАДА рассказали, как санкции в отношении России повлияют на ЧМ-2022

Теги россия

В ВАДА рассказали, как санкции в отношении России повлияют на ЧМ-2022

Глава комитета Всемирного антидопингового агентства по соответствию Джонатан Тэйлор высказался по поводу информации о том, что санкции в отношении России не позволят стране участвовать в ЧМ-2022 по футболу. Об этом сообщает "Чемпионат".

"На чемпионатах мира у России не будет флага. Как представители России спортсмены не смогут участвовать. Каждый спортсмен будет допускаться индивидуально.

Финальное решение будет выносить CAS", - сказал Тейлор.

Напомним, что исполком WADA решил отстранить Россию от всех крупных международных соревнований сроком на четыре года из-за нарушений, связанных с допингом.

ЧМ-2022 пройдёт в Катаре в период с 21 ноября по 18 декабря.

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