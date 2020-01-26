В "Валенсии" не исключили переход Родриго в "Барселону"

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В "Валенсии" не исключили переход Родриго в "Барселону"
Директор по коммуникациям "Валенсии" Роман Бейвер заявил, что нападающий Родриго Морено может покинуть клуб в зимнее трансферное окно.

"Мы должны быть готовы к уходу Родриго, если он состоится. В прошлом году им интересовались другие клубы, и сейчас то же самое. Хорошими игроками всегда интересуются. А Родриго является хорошим футболистом", - цитирует Бейвера Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что "Барселона" хочет арендовать форварда с правом последующего выкупа. "Валенсия" настаивает на аренде с обязательством выкупа.

В нынешнем сезоне 28-летний Родриго провел за "Валенсию" 23 матча во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал 10 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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