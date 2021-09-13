В "Валенсии" сообщили подробности травмы Черышева

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В "Валенсии" сообщили подробности травмы Черышева

Фото: инстаграм Дениса Черышева/Автор неизвестен

Пресс-служба "Валенсии" на своем официальном сайте опубликовала подробности травмы российского полузащитника Дениса Черышева.

У футболиста диагностировано растяжение медиальной коллатеральной связки левого колена. Сроки восстановления игрока не разглашаются. Хавбек получил травму в матче 4-го тура чемпионата Испании с "Осасуной" (4:1).

В нынешнем сезоне 30-летний Черышев провел за "Валенсию" четыре матча и отдал две голевые передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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