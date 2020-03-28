В "Валенсии" зафиксировано 25 случаев заражения коронавирусом

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В "Валенсии" зафиксировано 25 случаев заражения коронавирусом

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в "Валенсии" продолжает расти, утверждает Marca.

По последним данным, заболевание выявлено у 25 представителей "летучих мышей", в том числе 10 футболистов первой команды.

Неутешительный диагноз пока подтвердили только трое - Эсекьель ГарайЭльяким Мангаля и Хосе Гайя.

По итогам 27 туров "Валенсия" занимает седьмое место в турнирной таблице Примеры.

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