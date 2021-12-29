В "Валенсии" зафиксировано четыре случая коронавируса

Теги валенсиякоронавирус

В "Валенсии" зафиксировано четыре случая коронавирусаФото: инстаграм "Валенсии"/Автор неизвестен

"Валенсия" на своем официальном сайте объявила о четырех случаях коронавируса в первой команде.

Имена членов команды, которые сдали положительные тесты на коронавирус, испанский клуб не назвал. Все зараженные уже находятся на карантине. Отмечается, что двое из игроков из этих четырех заразились коронавирусом еще до рождественских выходных.

Сегодня игроки первой команды "Валенсии" вернулись к тренировкам в рамках подготовки к матчу 19-го тура Ла Лиги с "Эспаньолом", который запланирован на 31 декабря.

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