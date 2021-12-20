В ванне с шампанским. Жена футболиста "Шахтера" показала отдых на Мальдивах
Фото: инстаграм Дарьи Бондарь/Автор неизвестен
Дарья Бондарь, жена защитника донецкого "Шахтера" Валерия Бондаря, показала, как она с мужем отдыхает на Мальдивских островах.
"Доброе утро, мир", - написала Дарья в своем инстаграме.
22-летний Бондарь является воспитанником "Шахтера". В нынешнем сезоне он провел за клуб восемь матчей и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до 31 октября 2024 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13