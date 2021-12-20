В ванне с шампанским. Жена футболиста "Шахтера" показала отдых на Мальдивах

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В ванне с шампанским. Жена футболиста "Шахтера" показала отдых на Мальдивах

Фото: инстаграм Дарьи Бондарь/Автор неизвестен

Дарья Бондарь, жена защитника донецкого "Шахтера" Валерия Бондаря, показала, как она с мужем отдыхает на Мальдивских островах.

"Доброе утро, мир", - написала Дарья в своем инстаграме.

22-летний Бондарь является воспитанником "Шахтера". В нынешнем сезоне он провел за клуб восемь матчей и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до 31 октября 2024 года.

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