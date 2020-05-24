В Великобритании подсчитали число умерших от коронавируса после матча "Ливерпуль" - "Атлетико"

В Великобритании подсчитали число жертв коронавируса после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов "Ливерпуль" - "Атлетико" (2:3), сообщает Sunday Times.

По сведениям издания, в период с 25 до 35 дней после матча умер 41 человек. Данные предоставила британская национальная служба здравоохранения.

По оценкам Имперского колледжа Лондона и Оксфордского университета, на момент проведения матча в Испании было 640 тысяч зараженных, в Англии – 100 тысяч.

Не пропустите: Беременная девушка игрока "Ювентуса" рассказала, как перенесла заражение коронавирусом. | http://soccernews.ru