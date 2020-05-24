В Великобритании подсчитали число умерших от коронавируса после матча "Ливерпуль" - "Атлетико"
В Великобритании подсчитали число жертв коронавируса после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов "Ливерпуль" - "Атлетико" (2:3), сообщает Sunday Times.
По сведениям издания, в период с 25 до 35 дней после матча умер 41 человек. Данные предоставила британская национальная служба здравоохранения.
По оценкам Имперского колледжа Лондона и Оксфордского университета, на момент проведения матча в Испании было 640 тысяч зараженных, в Англии – 100 тысяч.
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