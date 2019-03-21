В Великобритании призвали исключить "Реал" из Лиги Чемпионов в следующем сезоне

Британский журналист Эдриан Дарэм заявил, что мадридский "Реал" нужно исключить из Лиги Чемпионов в следующем сезоне в виду отсутствия у королевского клуба женской команды.

"На матче женского чемпионата Испании между "Атлетико" и "Барселоной" на прошлой неделе присутствовали более 60 тысяч зрителей. Это показывает, насколько серьёзно в Мадриде относятся к женскому футболу. Несмотря на это, один из величайших клубов мира, мадридский "Реал", продолжает игнорировать его. Каждый клуб АПЛ имеет женскую команду, а они почему нет? Решить эту проблему можно следующим образом - исключить "Реал" из Лиги Чемпионов в следующем сезоне. Мне кажется, это единственный способ заставить их обратить внимание на то, что важно. Для "Реала" не иметь женской команды абсолютно недопустимо", - цитирует журналиста talkSPORT.

Отметим, что "Реал" является 13-кратным победителем ЛЧ.

В текущем сезоне "сливочные" идут на третьем месте в турнирной таблице Примеры, что позволяет команде получить прямую путёвку в групповой этап самого престижного еврокубкового турнира.

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