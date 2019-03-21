В Великобритании призвали исключить "Реал" из Лиги Чемпионов в следующем сезоне
Британский журналист Эдриан Дарэм заявил, что мадридский "Реал" нужно исключить из Лиги Чемпионов в следующем сезоне в виду отсутствия у королевского клуба женской команды.
"На матче женского чемпионата Испании между "Атлетико" и "Барселоной" на прошлой неделе присутствовали более 60 тысяч зрителей. Это показывает, насколько серьёзно в Мадриде относятся к женскому футболу. Несмотря на это, один из величайших клубов мира, мадридский "Реал", продолжает игнорировать его. Каждый клуб АПЛ имеет женскую команду, а они почему нет? Решить эту проблему можно следующим образом - исключить "Реал" из Лиги Чемпионов в следующем сезоне. Мне кажется, это единственный способ заставить их обратить внимание на то, что важно. Для "Реала" не иметь женской команды абсолютно недопустимо", - цитирует журналиста talkSPORT.
Отметим, что "Реал" является 13-кратным победителем ЛЧ.
В текущем сезоне "сливочные" идут на третьем месте в турнирной таблице Примеры, что позволяет команде получить прямую путёвку в групповой этап самого престижного еврокубкового турнира.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|28
|66
|2
|Атлетико Мадрид
|28
|56
|3
|Реал Мадрид
|28
|54
|4
|Хетафе
|28
|46
|5
|Алавес
|28
|44
|6
|Севилья
|28
|43
|7
|Валенсия
|28
|40
|8
|Бетис
|28
|39
|9
|Атлетик Бильбао
|28
|37
|10
|Реал Сосьедад
|28
|36
|11
|Эйбар
|28
|35
|12
|Жирона
|28
|34
|13
|Эспаньол
|28
|34
|14
|Леганес
|28
|33
|15
|Леванте
|28
|31
|16
|Реал Вальядолид
|28
|29
|17
|Вильярреал
|28
|29
|18
|Сельта Виго
|28
|25
|19
|Райо Вальекано
|28
|23
|20
|Уэска
|28
|22