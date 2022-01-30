В "Венеции" прокомментировали слухи об интересе к Чалову

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Спортивный директор "Венеции" Паоло Поджи прокомментировал слухи об интересе итальянского клуба к форварду московского ЦСКА Федору Чалову.

– Может ли Чалов перейти в "Венецию"?

– Шансы равны нулю. Мы не ведем переговоры с ЦСКА, – приводит слова Поджи Sport24.

В данный момент "Венеция" располагается на 17 месте в Серии А, имея в своем активе 18 очков после 22 матчей.

Чалов в текущем сезоне сыграл в 18 встречах, в которых забил три гола и сделал пять ассистов.

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