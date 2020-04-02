В Венесуэле футбольную школу назовут в честь игрока "Зенита"

В Венесуэле появится футбольная школа имени защитника "Зенита" Йордана Осорио, об этом сообщил официальный сайт питерского клуба.

В спортивно-учебном учреждении, которое располагается в родном городе центрбека Баринасе, занимаются около 100 детей в пяти возрастных категориях.

25-летний футболист будет помогать школе финансово и обеспечивать её всем необходимым.

"Эта футбольная школа находится в районе, где я вырос. У родителей детей, которые ходят туда, нет финансовых возможностей, поэтому я беру на себя помощь им - мне хочется, чтобы дети были счастливы, хочу мотивировать их заниматься этим прекрасным видом спорта, чтобы плохие вещи в жизни обходили их стороной. И ещё хочу быть для них хорошим примером преодоления трудностей", - пояснил игрок "сине-бело-голубых".

Осорио присоединился к "Зениту" прошлым летом на правах аренды. Его трансфер принадлежит "Порту".

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