В "Вердере" не хотят отпускать Крузе в "Спартак"

Теги спартак москвамакс крузевердер бремен

В "Вердере" не хотят отпускать Крузе в "Спартак"Руководство и тренерский штаб бременского "Вердера" надеются, что форвард команды Макс Крузе останется в клубе. Напомним, что нападающим интересуется "Спартак".

Об этом сообщил спортивный директор клуба Франк Бауманн.

"Мы не хотели бы расставаться ни с одним из ведущих игроков нашей команды, Ранее Крузе ясно сказал, что принял решение не покидать Германию. Здесь он вновь был бы в центре внимания тренерского штаба сборной Германии", - сказал он.

Читайте: "Спартак" заинтересован в нападающем "Вердера" Крузе | http://soccernews.ru

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