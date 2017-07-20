В "Вердере" не хотят отпускать Крузе в "Спартак"

Руководство и тренерский штаб бременского "Вердера" надеются, что форвард команды Макс Крузе останется в клубе. Напомним, что нападающим интересуется "Спартак".

Об этом сообщил спортивный директор клуба Франк Бауманн.

"Мы не хотели бы расставаться ни с одним из ведущих игроков нашей команды, Ранее Крузе ясно сказал, что принял решение не покидать Германию. Здесь он вновь был бы в центре внимания тренерского штаба сборной Германии", - сказал он.

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