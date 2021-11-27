В "Вероне" отреагировали на слухи о возможном подписании Алексея Миранчука

Фото инстаграм Алексея Миранчука

Спортивный директор "Вероны" Тони Д'Амико отрицает интерес своего клуба к полузащитнику "Аталанты" Алексею Миранчуку.

"Это фейк", - сказал менеджер в ответ на просьбу прокомментировать новость о возможном переходе россиянина.

Ранее сообщалось, что на 26-летнего хавбека также претендуют "Зенит", "Дженоа" и "Торино".

В текущем сезоне Миранчук сыграл за "Аталанту" 8 матчей и сделал 2 ассиста. Его контракт с бергамцами рассчитан до 30 июня 2024 года. Рыночная стоимость игрока – 13,5 миллиона евро.

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