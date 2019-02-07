В "Вест Хэме" назвали сроки возвращения в строй Ярмоленко

Главный тренер "Вест Хэма" Мануэль Пеллегрини заявил, что украинский нападающий Андрей Ярмоленко пропустит остаток сезона.

"Ярмоленко не вернется в этом сезоне", - приводит слова Пеллегрини официальный сайт клуба.

Также до конца сезона в лазарете останутся Уинстон Рид и Карлос Санчес.

Напомним, что 29-летний Ярмоленко выбыл из строя в октябре из-за разрыва ахиллова сухожилия и был вынужден перенести операцию. В этом сезоне он провел за "Вест Хэм" 10 матчей во всех турнирах и забил два мяча.

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