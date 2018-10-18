В "Вест Хэме" прокомментировали возможность покупки Джеко
Главный тренер "Вест Хэма" Мануэль Пеллегрини оценил вероятность приобретения боснийского нападающего "Ромы" Эдина Джеко.
"Я хорошо знаю Джеко, но в данный момент мы не думаем о его покупке. Вы можете говорить о нескольких игроках, которые могут перейти в "Вест Хэм". Не стоит говорить об одном футболисте", - цитирует Пеллегрини Sky Sports.
Стоит отметить, что Пеллегрини ранее работал с Джеко с 2013 по 2015 годы, когда тренировал "Манчестер Сити".
В этом сезоне 32-летний Джеко провел за "Вест Хэм" 9 матчей, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.
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|23
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|Манчестер Сити
|22
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|3
|Тоттенхэм
|22
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|4
|Челси
|23
|47
|5
|Арсенал Лондон
|23
|44
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|Манчестер Юнайтед
|23
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|Уотфорд
|23
|33
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|Вулверхэмптон
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|9
|Лестер Сити
|23
|31
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|23
|31
|11
|Эвертон
|23
|30
|12
|Борнмут
|23
|30
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|23
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|14
|Кристал Пэлас
|23
|22
|15
|Саутгемптон
|23
|22
|16
|Бернли
|23
|22
|17
|Ньюкасл Юнайтед
|23
|21
|18
|Кардифф Сити
|23
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|Фулхэм
|22
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|Хаддерсфилд Таун
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