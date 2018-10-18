В "Вест Хэме" прокомментировали возможность покупки Джеко



Главный тренер "Вест Хэма" Мануэль Пеллегрини оценил вероятность приобретения боснийского нападающего "Ромы" Эдина Джеко.

"Я хорошо знаю Джеко, но в данный момент мы не думаем о его покупке. Вы можете говорить о нескольких игроках, которые могут перейти в "Вест Хэм". Не стоит говорить об одном футболисте", - цитирует Пеллегрини Sky Sports.

Стоит отметить, что Пеллегрини ранее работал с Джеко с 2013 по 2015 годы, когда тренировал "Манчестер Сити".

В этом сезоне 32-летний Джеко провел за "Вест Хэм" 9 матчей, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.

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