В "Вест Хэме" разочаровались в Крале

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В "Вест Хэме" разочаровались в Крале

Фото: инстаграм Алекса Крала/Автор неизвестен

Главный тренер лондонского "Вест Хэма" Дэвид Мойес окончательного разочаровался в чешском полузащитнике Алексе Крале, который арендован у московского "Спартака", сообщает Football.London.

По сведениям источника, тренер не рассчитывает на чеха и использует на его позиции даже непрофильных футболистов. В связи с этим "Вест Хэм", скорее всего не будет выкупать трансфер игрока.

В нынешнем сезоне 23-летний Крал провел за "Вест Хэм" шесть матчей и не отметился результативными действиями. Его контракт со "Спартаком" действует до лета 2024 года.

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