В "Вильярреале" прокомментировали возможный уход Эмери в "Ньюкасл"

Теги ньюкасл юнайтедвильярреалунаи эмери

В "Вильярреале" прокомментировали возможный уход Эмери в "Ньюкасл"

Фото: инстаграм "Вильярреала"/Автор неизвестен

Президент "Вильярреала" Фернандо Роиг прокомментировал информацию о том, что главным тренером "подводников" Унаи Эмери интересуется "Ньюкасл".

"У Эмери есть контракт с "Вильярреалом" и он намерен его выполнять. Надеюсь, что он продолжит работу и отработает контракт полностью", - приводит слова Роига журналист Низар Кинселла в своем твиттере.

Ранее сообщалось, что "Нькаюсл" готов заплатить за Эмери компенсацию в размере семи миллионов евро. В настоящее время клуб не имеет главного тренера после увольнения Стива Брюса.

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