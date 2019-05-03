В "Витессе" Слуцкого произойдут массовые перестановки

В "Витессе" по окончании этого сезона произойдут массовые перестановки. Об этом сообщает AD.

Скорее всего команду может покинет около 16 человек. Уже известно, что уйдут арендованные: Эдуарду, Джейк Кларк-Солтер из "Челси", Мартин Эдегор из "Реала" и Мохаммед Дауд из "Андерлехта".

Последнего "Витесс" намеревался выкупить, однако его результаты не впечатлили главного тренера Леонида Слуцкого.

Также команду могут покинуть Брайан Линссен, Вячеслав Караваев, Тулани Сереро, Александр Бюттнер и Майкел ван дер Верф.

"Витесс" занимает 7 место в турнирной таблице Эредивизии, набрав 47 баллов.

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