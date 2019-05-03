В "Витессе" Слуцкого произойдут массовые перестановки
В "Витессе" по окончании этого сезона произойдут массовые перестановки. Об этом сообщает AD.
Скорее всего команду может покинет около 16 человек. Уже известно, что уйдут арендованные: Эдуарду, Джейк Кларк-Солтер из "Челси", Мартин Эдегор из "Реала" и Мохаммед Дауд из "Андерлехта".
Последнего "Витесс" намеревался выкупить, однако его результаты не впечатлили главного тренера Леонида Слуцкого.
Также команду могут покинуть Брайан Линссен, Вячеслав Караваев, Тулани Сереро, Александр Бюттнер и Майкел ван дер Верф.
"Витесс" занимает 7 место в турнирной таблице Эредивизии, набрав 47 баллов.
А еще: Слуцкий: "Ювентус" не смог забить "Аяксу" два гола, а "Витесс" сделал это"| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|32
|80
|2
|ПСВ
|32
|80
|3
|Фейеноорд
|32
|62
|4
|АЗ
|32
|55
|5
|Утрехт
|32
|50
|6
|Хераклес
|32
|48
|7
|Витесс
|32
|47
|8
|Виллем II
|32
|44
|9
|Гронинген
|32
|42
|10
|АДО Ден Хааг
|32
|39
|11
|Херенвен
|32
|38
|12
|Зволле
|32
|38
|13
|ВВВ Венло
|32
|38
|14
|Фортунна Ситтард
|32
|34
|15
|Эммен
|32
|32
|16
|Де Графсхап
|32
|29
|17
|Эксельсиор
|32
|27
|18
|НАК Бреда
|32
|22