В Волгограде госпитализирован болельщик сборной Исландии

Болельщик сборной Исландии доставлен в больницу Волгограда в четверг с подозрением на инфаркт миокарда.

"50-летний исландский болельщик поступил сегодня к нам в больницу с подозрением на инфаркт миокарда. Его состояние средней тяжести, он находится в кардиореанимации", - сообщили в больнице.

Напомним, что завтра в Волгограде пройдет матч между сборными Исландии и Нигерии.

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