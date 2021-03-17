В ворота "Барселоны" в этом сезоне били 11 пенальти. Дела хуже только у одного клуба в Европе

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В ворота "Барселоны" в этом сезоне били 11 пенальти. Дела хуже только у одного клуба в Европе

В матче 27-го тура чемпионата Испании "Барселона" на своем поле разгромила "Уэску" со счетом 4:1. Единственный гол гости забили с пенальти.

11-метровый в матче с "Уэской" стал 11-м, поставленным в ворота "Барселоны" в нынешнем сезоне. По этому показателю каталонский клуб занимает предпоследнее место среди всех клубов из топ-5 европейских чемпионатов. Чаще пенальти били только в ворота "Монпелье" - 12.

Напомним, что "Барселона" занимает второе место в чемпионате Испании, а в Кубке страны дошла до финала. В Лиге Чемпионов каталонский клуб вылетел на стадии 1/8 финала, проиграв ПСЖ (1:4, 1:1).

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