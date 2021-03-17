В ворота "Барселоны" в этом сезоне били 11 пенальти. Дела хуже только у одного клуба в Европе
В матче 27-го тура чемпионата Испании "Барселона" на своем поле разгромила "Уэску" со счетом 4:1. Единственный гол гости забили с пенальти.
11-метровый в матче с "Уэской" стал 11-м, поставленным в ворота "Барселоны" в нынешнем сезоне. По этому показателю каталонский клуб занимает предпоследнее место среди всех клубов из топ-5 европейских чемпионатов. Чаще пенальти били только в ворота "Монпелье" - 12.
Напомним, что "Барселона" занимает второе место в чемпионате Испании, а в Кубке страны дошла до финала. В Лиге Чемпионов каталонский клуб вылетел на стадии 1/8 финала, проиграв ПСЖ (1:4, 1:1).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14