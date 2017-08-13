В воскресенье "Боруссия" выпустит официальное сообщение по будущему Дембеле

Сегодня дортмундская "Боруссия" выпустит официальное сообщение по будущему своего вингера Усмана Дембеле.

Как информирует El Mundo Deportivo, вчера состоялась встреча между руководством клуба, тренерским штабом и футболистом, по результатам которой в воскресенье будет обнародовано официальное сообщение "шмелей". Ожидается, что "Боруссия" объявит о готовности продать 20-летнего француза либо же о том, что он останется в команде и на следующий сезон.

Напомним, Петер Бос прокомментировал будущее Дембеле. | soccernews.ru