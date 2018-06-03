В воскресенье представитель "Реала" встретится с Неймаром

Сегодня представитель мадридского "Реала" встретится с форвардом ПСЖ Неймаром, информирует AS.

Так, по сведениям издания, в воскресенье эмиссар от королевского клуба посетит Ливерпуль, где состоится товарищеская встреча между сборными Бразилии и Хорватии. Ожидается, что на встрече с 26-летним нападающим "селесао" "сливочных" будет интересовать его состояние здоровья и намерения на ближайшее будущее.

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