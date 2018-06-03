В воскресенье представитель "Реала" встретится с Неймаром

Теги реал мадридпсжнеймар

В воскресенье представитель "Реала" встретится с НеймаромСегодня представитель мадридского "Реала" встретится с форвардом ПСЖ Неймаром, информирует AS.

Так, по сведениям издания, в воскресенье эмиссар от королевского клуба посетит Ливерпуль, где состоится товарищеская встреча между сборными Бразилии и Хорватии. Ожидается, что на встрече с 26-летним нападающим "селесао" "сливочных" будет интересовать его состояние здоровья и намерения на ближайшее будущее.

Не пропустите: Черчесов назвал итоговую заявку сборной России на ЧМ. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

"ТОПы" без Чемпионата Мира: Италия дома сыграет с Нидерландами

"ТОПы" без Чемпионата Мира: Италия дома сыграет с Нидерландами

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов